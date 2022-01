»Kaj ti je deklica, da si tak fuknjena? Nič mi ni, sam tableta mi včas popusti,« je pred okroglim tednom tvitnil novinar in publicist Vinko Vasle, ki ta čas piše za Demokracijo v solasti stranke SDS. Sporočilo je bilo namenjeno družbeni aktivistki Niki Kovač. »Danes sem proti njemu vložila tožbo,« mu odgovarja direktorica Inštituta 8. marec. V Inštitutu pravijo, da bodo pravno reagirali tudi v drugih podobnih primerih, prav tako so napovedali pravno ukrepanje zaradi obtožb, da so njihovi prostovoljci poslali grozilna pisma, ki jih je sredi januarja prejelo več vidnih politikov, predvsem iz stranke SDS.

Anonimna pisma, ki so prišla z Vranskega, preiskuje celjska policija. Ne glede na to so različni vidni politiki s prstom pokazali na Inštitut 8. marec, kjer odgovarjajo, da so se neresnične, zlonamerne obtožbe, laži in žalitve na družbenih omrežjih začele vrstiti potem, ko so v okviru gibanja Gremo volit napovedali zakon, s katerim želijo odpraviti »škodljive ukrepe oblasti«. Med poslanci, ki so namigovali na vpletenost Inštituta 8. marec sta poslanki SDS Mojca Škrinjar in Alenka Jeraj, državna sekretarka v kabinetu premierja Jelka Godec in poslanec SNS Zmago Jelinčič Plemeniti.

Odvetnik Dino Bauk, ki zastopa Inštitut 8. marec, pravi, da so v zvezi z obtožbami koalicijskih poslancev na sodišču vložili zahtevo, tako imenovani predlog začasne odredbe, s čimer bi se jim tovrstne izjave v prihodnje prepovedale, saj nimajo nikakršne realne osnove. Poleg tega sodišče pozivajo, naj ugotovi odškodninsko odgovornost za škodo, ki je nastala na ugledu in dobrem imenu Inštituta. Zaradi vse več žaljivih sporočil in politično motiviranega podtikanja, bodo v prihodnjih dneh vložili še druge tožbe, tudi zoper Janeza Brenceta, blejskega občinskega svetnika Občine Bled iz kvote SDS, ki je pred časom tvitnil: »Pove Kovač Nika, da bo pred volitvami poslala 1300 aktivistov ki bodo agitirali proti SDS in Janša J. OK, sem že pričel "pucat" dvocevko. Bom aktiviste pričakal pripravljen.«