Prvi mož Fortenove Fabris Peruško je ob podpisu pogodbe zapisal, da prihod Indoteka v lastništvo skupine pozdravljajo, saj v njem vidijo dolgoročnega strateškega partnerja. Ne glede na spremembo v lastništvu pa skupine, v kateri sta poleg trgovskega dela, ki ga sestavljata Mercator in hrvaški Konzum, še kmetijski in živilskopredelovalni del.

Da je Sberbank začela prodajni postopek, je sredi meseca razkril hrvaški Jutarnji list. Največja ruska banka, ki je igrala pomembno vlogo pri reševanju hrvaškega koncerna Agrokor, iz katerega je nastala Fortenova, je umik iz lastništva Fortenove v dveh letih napovedala sredi lanskega leta, zaradi sankcij proti Rusiji v luči vojaške agresije nad Ukrajino pa je te postopke pospešila, saj bi se sankcije lahko razširile na njeno lastništvo.

Indotek Group upravlja premoženje v vrednosti več kot tri milijarde evrov

Indotek Group je v večinski lasti enega najbogatejših Madžarov Daniela Jellinka. Gre za skupino, ki upravlja premoženje v vrednosti več kot tri milijarde evrov ter deluje na področju nepremičnin, finančnih storitev, logistike in transporta. Podjetje zaposluje 380 ljudi, ima sedež v Budimpešti, pisarne pa ima še na Hrvaškem, v Španiji, Italiji, Romuniji, na Poljskem in v Grčiji.

Skupina Indotek naj bi imela kot lastnica številnih nakupovalnih centrov in nepremičnin na Madžarskem interes za širitev v maloprodajno dejavnost. Indotek naj bi se ob tem dogovarjal o regionalnem partnerstvu s francosko trgovsko verigo Auchan (ta denimo poleg živilskih trgovin vključuje tudi trgovski znamki Decathlon in Orsay), ki je v slovenski soseščini z osnovno znamko prisotna na Madžarskem in v Italiji. Auchan naj bi se zanimal za trgovski del Fortenove.

V Mercatorju so lastniško konsolidacijo Fortenove marca pozdravili.

Vstop Indoteka v lastništvo Fortenove, ki je od tega tedna edina lastnica Mercatorja, bi lahko bil poleg morebitnih povezav z Auchanom zanimiv tudi za Mercatorjev projekt centralnega logističnega središča na območju ljubljanskega BTC. Mercator namreč išče investitorja, ki bi sodeloval pri razvoju, financiranju in izgradnji tega centra. Projekt ob ocenjeni vrednosti v višini 130 milijonov evrov pomeni največjo posamično investicijo v zgodovini Mercatorja.

V Mercatorju so lastniško konsolidacijo Fortenove marca pozdravili. »Prepričani smo, da se bosta s tem nadalje krepila stabilnost in razvoj Mercatorja, s tem pa seveda tudi slovenski in regionalni dobavitelji,« so med drugim navedli.