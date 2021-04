Mercator je izdajatelj 6.090.943 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico, od česar ima Fortenova od petka v lasti 88,10 odstotka, trgovec pa je lastnik 42.192 lastnih delnic.

Fortenova je o prevzemni nameri skladno z zakonodajo obvestila Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Agencijo za varstvo konkurence, upravo Mercatorja ter predstavnike delavcev tako Mercatorja kot Fortenove.

Prevzemno ponudbo bo objavila najpozneje v 30 dneh in ne prej kot v 10.

Objava prevzemne namere je logičen naslednji korak po tistem, ko so bile delnice Mercatorja, ki so bile v lasti finančno nasedlega koncerna Agrokor, po dolgotrajnem postopku s številnimi zapleti v petek vendarle prenesene na Fortenovo, ki je nastala na pogorišču Agrokorja.

V vodstvu Mercatorja in Fortenove so v petek to označili kot začetek nove dobe in priložnost za razvoj vseh deležnikov tako Mercatorja kot Fortenove. Tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je v preteklosti glede prehoda Mercatorja kot sistemsko pomembne družbe pod okrilje Fortenove izražal zadržke, je ocenil, da je prenos v interesu Slovenije in slovenskega gospodarstva.