Sberbank je umik iz lastništva Fortenove v dveh letih napovedala sredi lanskega leta. Zaradi sankcij proti Rusiji zaradi vojaške agresije nad Ukrajino je te postopke sedaj pospešila, saj bi se sankcije lahko razširile na njeno lastništvo. V Fortenovi so za časnik potrdili, da se je »začel postopek skrbnega pregleda, povezan z možno prodajo deleža v koncernu«, dodatnih podrobnosti pa v tej fazi niso želeli razkriti.

Ruska Sberbank - največja ruska banka, ki je v večinski lasti ruske centralne banke, slaba polovica pa je v lasti domačih in tujih vlagateljev - je igrala pomembno vlogo pri reševanju hrvaškega koncerna Agrokor. Je lastnica 44 odstotkov hrvaške prevzemnice zdravega dela Agrokorja, skupine Fortenova, pod okrilje katere od marca lani sodi tudi Mercator.

Interesent za nakup je po neuradnih podatkih sklad Indotek Group, ki je v večinski lasti enega najbogatejših Madžarov Daniela Jellinka. Gre za skupino, ki upravlja premoženje v vrednosti več kot tri milijarde evrov ter deluje na področju nepremičnin, finančnih storitev, logistike in transporta. Podjetje zaposluje 380 ljudi, ima sedež v Budimpešti, pisarne pa ima še na Hrvaškem, v Španiji, Italiji, Romuniji, na Poljskem in v Grčiji.

Kot piše časnik, bi se s prihodom madžarskih solastnikov Fortenovi lahko odprl ta trg. Skupina Indotek pa naj bi imela kot lastnica številnih nakupovalnih centrov in nepremičnin na Madžarskem interes za širitev v maloprodajno dejavnost. Indotek naj bi se ob tem dogovarjal o regionalnem partnerstvu s francosko trgovsko verigo Auchan (ta denimo vključuje trgovski znamki Decathlon in Orsay), ki je v naši soseščini z osnovno znamko prisotna na Madžarskem in v Italiji.

Sberbank je prodajni postopek pospešila, ker bi ob morebitni zamrznitvi njenega premoženja lahko prišlo do blokiranja upravljanja Fortenove, ugotavlja Jutarnji list. Fortenova je namreč registrirana na Nizozemskem, kjer skupščina pomembne odločitve lahko sprejema z dvotretjinsko večino, kar pa brez glasov Sberbank ne bi bilo mogoče. Lastnika Fortenove sta še lastnik Enni Grupe Pavao Vujnovac in ruska banka VTB, ki ima nekaj več kot sedem odstotkov Fortenove.

Fortenova je večkrat poudarila, da sankcije proti ruskim bankam ne vplivajo na njeno poslovanje. Predsednik uprave Fabris Perushko je dodal, da sta kapitalska struktura in likvidnost skupine stabilni. Fortenova je ohranila položaj največjega regionalnega proizvajalca mesnih izdelkov, olj in pijač, časnik pa navaja, da naj bi se neuradno začel postopek morebitne prodaje kmetijskega dela, za katerega se zanimajo hrvaški investicijski skladi.

Mercator v 90-odstotni lasti Fortenove

Mercator je od lanske pomladi v 90-odstotni lasti Fortenove. Takrat so bile namreč nanjo prenesene delnice s propadlega Agrokorja, ki je slovenskega trgovca kupil leta 2014. Konec lanskega leta se je skupščina Mercatorja odločila za iztisnitev manjšinskih delničarjev. Ker bodo ti prejeli 36 evrov odpravnine na delnico, sta delničarja Danijel Labaš in Vseslovensko združenje malih delničarjev vložila izpodbojne tožbe, ki jih je spremljal predlog za izdajo začasne odredbe za prepoved izvršitve izstisnitve.

A sklepi skupščine se bodo sedaj lahko vpisali v sodni register. Okrožno sodišče v Ljubljani je namreč v četrtek sklenilo, da se v sodni register vpišejo sklepi skupščine Mercatorja s 23. decembra lani. Kot je razvidno iz objave na spletnih straneh Ajpesa, je sodišče ocenilo, da uspeh obeh tožb ni izkazan oziroma je verjetnost zanj zelo majhna, in je v izogib ustvarjanju škode za podjetje vpis sklepa v sodni register dovolilo.