V resoluciji, ki je bila danes sprejeta s 513 glasovi za, 22 proti in 19 vzdržanimi glasovi, so poslanke in poslanci Evropskega parlamenta pozvali k uvedbi dodatnih sankcij proti Rusiji, vključno s takojšnjim popolnim embargom na ruski uvoz nafte, premoga, jedrskega goriva in plina.

To bi moral spremljati načrt za zagotovitev zanesljivosti oskrbe z energijo v EU in strategija za odpravo sankcij, če bo Rusija sprejela ukrepe za ponovno vzpostavitev neodvisnosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine znotraj njenih mednarodno priznanih meja in bo vse svoje sile umaknila z ukrajinskega ozemlja, še navaja sporočilo.

Poslanke in poslanci poudarjajo, da je prednostna naloga učinkovito izvajanje veljavnih sankcij. Voditelje EU so pozvali, naj Rusijo izključijo iz skupine G20 in drugih mednarodnih organizacij, kot so Svet ZN za človekove pravice, Interpol, UNESCO in druge, kar bi bil »pomemben znak, da se mednarodna skupnost ne bo vrnila k običajnim odnosom, kot da se ni nič zgodilo«.

Zahteva po zasegu vsega premoženja ruskih uradnikov in oligarhov, povezanih s Putinovim režimom

Da bi povečali učinkovitost obstoječih sankcij, parlament poziva, naj se ruske banke izključi iz sistema SWIFT, da se vsem ruskim plovilom prepove vstop v teritorialne vode EU in pristajanje v pristaniščih EU ter da se prepove cestni tovorni promet v in iz Rusije in Belorusije.

Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta zahtevajo tudi zaseg vsega premoženja ruskih uradnikov in oligarhov, povezanih s Putinovim režimom, ter vsem, ki so v Belorusiji povezani z režimom Aleksandra Lukašenka, so še sporočili iz Evropskega parlamenta.

Resolucija, ki opozarja na vpletenost Belorusije v vojno v Ukrajini, zahteva, naj se ukrepi proti Belorusiji ujemajo s tistimi proti Rusiji, da bi zapolnili morebitne vrzeli, ki Putinu omogočajo uporabo pomoči Lukašenka za izogibanje sankcijam.

Poslanke in poslanci so opozorili tudi na grozodejstva, ki so jih zagrešile ruske sile v Ukrajini, zlasti v Buči. Poudarili so, da morajo storilci vojnih hudodelstev odgovarjati za svoja dejanja, in pozvali k ustanovitvi posebnega sodišča Združenih narodov za kazniva dejanja v Ukrajini.

Poslanke in poslanci Evropskega parlamenta so ponovno poudarili tudi, da je treba dobavo orožja Ukrajini nadaljevati in povečati, da se bo lahko učinkovito branila. Pozvali so tudi k vzpostavljanju in vzdrževanju koridorjev za evakuacijo civilistov in k okrepitvi mrež EU za humanitarno pomoč.