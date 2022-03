Vlada je v ponedeljek zaradi motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen začasno določila najvišjo drobnoprodajno ceno za 95-oktanski neosvinčeni bencin in dizelsko gorivo. »Pri tem ni določila fiksne cene, ampak najvišjo dovoljeno ceno,« so poudarili na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vladna uredba o določitvi najvišje cene goriv pa je več malih prodajalcev goriv prisilila, da so zaprli svoje črpalke, drugi so prodajo goriva močno omejili, danes pišejo Finance. Kot so poudarili, jim veliki trgovci goriv sploh ne prodajo, čudijo pa se tudi temu, kako je vlada izračunala najvišjo dovoljeno ceno.

Kot je za časnik povedal Chris Boltauzer iz podjetja Morganti Oil, jim veletrgovci goriv ne prodajo. »Goriv ne dobimo, niti kaplje. Dizel nabavljamo pri OMV, kurilno olje pa posredno od Petrola. Dodaten absurd je, da je gorivo zdaj za Italijane, ki imajo precej dražjega, za naše kupce ga pa ni,« pa je za časnik dejala Cvetka Čelhar iz podjetja Čelhar prevozništvo in trgovina. Tudi v prodajalcu kurilnega olja KA olje so povedali, da že en teden nimajo dobave.

Ponekod ustavili prodajo goriv

Prodajo obeh goriv je ustavil Ivan Deu iz Mokronoga, ki je za časnik povedal, da bi »le pri litru dizla imeli 25 centov izgube« in da si take izgube ne morejo privoščiti. Prodajo dizla so ustavili tudi v KA olje. »Take izgube ne moremo delati. Na tovornjak s 33.000 litri bi trenutno ustvarili približno 5000 evrov izgube, če ne upoštevamo naših stroškov, tega si ne moremo privoščiti,« je Financam povedal Martin Aljaž iz te družbe.

Prodajo dizla je ustavil tudi Mercator na črpalkah Maxen. Uradno izvajajo inventuro na dizlu, so navedli in za časnik opozorili, da »vlada ni omejila veleprodajnih cen, kar je za trgovce z gorivi z manjšimi tržnimi deleži, ki nimajo velikih svojih zalog, velik izziv. Veleprodajne cene namreč niso upadle, ne glede na zaloge, ki naj bi jih imeli v Sloveniji«.

Franci Boštjančič iz postojnske Mi Oskrbe, pri katerem gorivo točijo tovornjakarji, je prodajo omejil na 60 litrov dizla. »Vlada bi morala rezati pri sebi, je pa zarezala v družinska podjetja. Več si ne morem privoščiti, naša nabavna cena je 25 centov pri litru višja od vladno določene najvišje dovoljene,« je povedal za Finance in izpostavil še, da dodatno izgubo povzroča naval italijanskih kupcev, saj je cena goriv v Sloveniji zdaj občutno nižja.