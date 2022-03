Kako se bo vlada spopadla z bencinsko krizo?

Cene naftnih derivatov so se po pričakovanjih močno dvignile, cene bencina in dizla so včeraj dosegle rekordne vrednosti. Janez Janša je tvitnil, da panika ni potrebna, Zdravko Počivalšek pa je nakazal možnost ponovne regulacije cen goriv. O znižanju trošarine in DDV za zdaj ni ne duha ne sluha.