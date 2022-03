Pipistrel bo imel pod okriljem družbe Textron, pod katero spadajo svetovno znane znamke Cessna, Beechcarft in Bell, dostop do veliko širših virov, tehničnega in regulatornega strokovnega znanja ter globalne mreže za prodajo in poprodajno podporo, kar mu bo omogočalo pospešitev razvoja in certifikacije produktov električnega in hibridno-električnega letalstva, so sporočili iz Pipistrela.

Podjetje Textron, ki je tudi samo objavilo sporočilo za javnost o sklenitvi posla, se zavezuje k ohranitvi Pipistrelove blagovne znamke, sedeža družbe, razvoja in raziskav ter proizvodnih kapacitet v Sloveniji in Italiji ter bo dodatno vlagalo v razvoj in proizvodnjo prihodnjih izdelkov družbe Pipistrel.

Pipistrelov ustanovitelj in izvršni direktor družbe Pipistrel Ivo Boscarol ostaja manjšinski lastnik podjetja in bo še dve leti kot zaslužni predsednik nadaljeval s svetovanjem in usmerjanjem produktnih načrtov ter strategije podjetja.

Pričakovati je, da bo prodaja zaključena v drugem četrtletju tega leta, odvisno od običajnih pogojev sklepanja tovrstnih dogovorov, vključno z regulatornimi odobritvami.

Boscarol: Trend in temelji za prihodnje projekte so jasno postavljeni

»Družba Pipistrel postavlja podjetje Textron v edinstveno močen položaj za razvoj tehnologij za trg trajnostnega letalstva in razvoj raznovrstnih letal, ki bodo izpolnjevala širok nabor potreb naših strank,« je v sporočilu, objavljenem na spletni strani Textrona, izpostavil predsednik in izvršni direktor Textrona Scott Donnelly. »Današnja napoved podpira Textronovo dolgoročno strategijo, da ponudi družino trajnostnih letal za zračno mobilnost v mestih, splošno letalstvo, tovorni promet in posebne naloge,« je dejal. »Pipistrel velja za enega najpomembnejših in uspešnejših proizvajalcev električnih letal,« je še dodal Donnelly.

»Pod mojim več kot 30-letnim vodstvom je Pipistrelova ekipa dosegla edinstven vodilni položaj na področju osebnega, cenovno dostopnega, okolju prijaznega in električnega letalstva. Trend in temelji za prihodnje projekte so jasno postavljeni,« pa je ob tem povedal Boscarol. Kot je pojasnil, bo združitev Pipistrelu omogočila dostop do strokovnega znanja in virov, ki Pipistrelu samemu sicer ne bi bili dostopni.

»Skupaj s Textronom smo usmerjeni v prihodnjo rast in se veselimo najave novih in vznemirljivih izdelkov in projektov. Veseli me, da bom lahko tudi v prihodnje priča uresničevanja svoje vizije in da bom v podjetju aktivno udeležen še vnaprej,« je še dejal Boscarol.

Podjetje Textron eAviation bo imelo sedež v mestu Wichita, v Kansasu, je še zapisano v sporočilu za javnost.