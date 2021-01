Ideja o organizaciji izobraževanja je nastala zaradi nuje in potrebe po tovrstnem znanju pri vzdrževanju letal z električnim pogonom, za katere so v lanskem letu pridobili tipski certifikat, je za STA povedal vodja servisa in prodaje v Pipistrelu Leon Brecelj.

"Kot proizvajalec letalnih naprav smo dolžni zagotavljati tudi izobraževanja za tehnike in mehanike. Vendar je bila pridobitev tega izobraževalnega programa in njegova priprava kar velik zalogaj, predvsem pa rezultat veliko sodelovanja med različnimi institucijami," je povedal Brecelj.

Gre za tip letala, ki doslej še ni obstajal, zato je bilo potrebno pridobiti in prilagoditi določene ravni in pooblastila. V veliko pomoč je bilo tudi sodelovanje Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) in Agencije za civilno letalstvo Slovenije (CAA), je dejal.

"Zavedali smo se, da bodo vsaj naši kupci oziroma lastniki letal potrebovali pridobitev licence za mehanike. Ker pa smo prvi v tem na svetu, se srečujemo tudi s prošnjami in velikim interesom po tovrstnem izobraževanju s strani drugih proizvajalcev letal in letalnih naprav z električnim pogonom. To je namreč nekaj, kar nihče še ne zna in je velika neznanka za vse," je poudaril.

Decembra so pripravili interno izobraževanje za svoje zaposlene, ki se ga je udeležilo osem mehanikov in inženirjev. Prejšnji teden so pripravili izobraževanje za osem francoskih mehanikov, prihodnji teden pa prihaja v Ajdovščino na izobraževanje pet Švicarjev. To je, kot je dejal Brecelj, zaradi vseh omejitev v luči epidemije za Pipistrel kar velik logistični zalogaj.