Vodja kadrovske službe v Pipistrelu Tanja Harej je na današnji novinarski konferenci povedala, da novim zaposlenim pomagajo na več načinov. »Zelo veliko jim pomagamo, tudi administrativno. Imamo zunanjo agencijo, ki nam pomaga pri pridobivanju delovnih vizumov, pomagamo jim pri iskanjih stanovanj, tu smo povezani z nepremičninskimi agencijami pri iskanju stanovanj in hiš. Pomagamo jim, kolikor se le da.«

Zavedajo se trenutne kadrovske situacije v Sloveniji in tudi ostalih bližnjih državah. »Najlažje je kader zaposliti, težje pa ga je ohraniti,« je še poudarila. Zato jim poleg plač ponujajo tudi druge ugodnosti in nagrade. Kot je dodala, so zelo zadovoljni, da se strokovni kader zanima za delo v Pipistrelu, in da v njem tudi ostaja.

Širitev lokacija v Gorici

Proizvodna dejavnost ajdovskega proizvajalca ultralahkih letal poteka trenutno na treh lokacijah - največja je v Ajdovščini, v italijanski Gorici je trenutno 48 zaposlenih, nekaj jih je tudi v Vipavi. Prav lokacijo v Gorici bodo prihodnje leto širili - v prvem nadstropju sedanje stavbe bodo uredili pisarniške prostore, dogradili pa bodo novo stavbo za proizvodne namene v velikosti 4000 kvadratnih metrov.

»V prvi vrsti pa je razvoj usmerjen v kadre, z njimi pa v nadaljnji razvoj programa. Veliko vlagamo tudi v infrastrukturo, v stavbe in orodja, ki jih potrebujemo pri delu,« je povedal direktor Pipistrela Gabriel Massey. V Pipistrelu letno proizvedejo 150 letal različnih modelov, največ jih trenutno prodajo na ameriški celini.

V Gorici naj bi poleg modela Panthera začeli izdelovati tudi nov model letal. To bodo brezpilotna transportna letala, ki bodo lahko letela do 300 kilometrov daleč in prepeljala okrog 300 kilogramov tovora. Prihodnost vidijo predvsem v letalih na električni in vodikov pogon, zato je tudi njihov razvoj povezan predvsem s tema dvema energentoma.

Pipistrel je marca lani kupila družba Textron iz ameriške zvezne države Kansas. Že ob nakupu večinskega deleža je Textron napovedal ustanovitev novega poslovnega segmenta, Textron eAviation, osredotočenega na razvoj trajnostnega letalstva, katerega del je postal Pipistrel.