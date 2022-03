Razmere, povezane s covidom-19, so lani jeseni vplivale na odločitev za obisk Slovenije pri več kot polovici tujih turistov; natančneje je bilo takih 56 odstotkov. Med temi jih je 84 odstotkov Slovenijo izbralo, ker se jim je z vidika covida-19 zdela varna. 41 odstotkov jih je je kot razlog (možnih je bilo več odgovorov) navedlo, da je Slovenija blizu njihovega doma in bi se ob spremenjenih epidemičnih razmerah lahko hitro vrnili domov, tretjina pa, da nastanitveni obrat poznajo in se v njem počutijo varne, je danes sporočil državni statistični urad.

Tuji turisti so za nastanitev v Sloveniji, hrano in pijačo, prevoze po Sloveniji, prostočasne in druge dejavnosti ter nakupe porabili povprečno 201 evro na osebo na dan. 47 odstotkov dnevnih izdatkov so namenili za nastanitev, 17 odstotkov za hrano in pijačo, 10 odstotkov za igre na srečo, preostalo pa za prevoze po Sloveniji, prostočasne in druge dejavnosti ter nakupe.

Za dve tretjini tujih turistov so bili izdatki višji od pričakovanih, za četrtino v mejah pričakovanega, medtem ko jih je devet odstotkov potrošilo manj od pričakovanj.

78 odstotkov tujih turistov, ki so bili septembra in oktobra nastanjeni v hotelih, je Slovenijo obiskalo iz zasebnih razlogov, 13 odstotkov iz poslovnih, devet odstotkov pa je bilo tranzitnih gostov. Skoraj dve tretjini tujih turistov, ki sta pripotovali iz poslovnih razlogov, sta obiskali Ljubljano.

Največ tujih turistov, ki so se za obisk odločili iz zasebnih razlogov, je v Sloveniji preživljalo počitnice (45 odstotkov). 10 odstotkov jih je prišlo, da bi si ogledali kulturne in naravne znamenitosti, 45 odstotkov pa jih je navedlo druge zasebne razloge.

Več kot polovica tujih turistov je Slovenijo obiskala prvič

Med tujimi turisti, ki so Slovenijo obiskali iz zasebnih razlogov, je bilo 57 odstotkov takšnih, ki so bili prvič v državi, 79 odstotkov pa takšnih, ki so bili prvič v kraju anketiranja. Delež tujih turistov, ki so že kdaj obiskali kraj anketiranja, je bil najvišji v zdraviliških in obmorskih občinah (43 oz. 40 odstotkov), najnižji pa v Ljubljani (pet odstotkov).

39 odstotkov tujih turistov je ob tem nastanitev rezerviralo samostojno, prek enega izmed spletnih rezervacijskih sistemov, 26 odstotkov se je za rezervacijo dogovorilo neposredno z nastanitvenim obratom, osem odstotkov si je nastanitev uredilo prek potovalne agencije, za 14 odstotkov pa so to opravili drugi. Brez kakršne koli vnaprejšnje rezervacije nastanitve je v Slovenijo prišlo 12 odstotkov tujih turistov, več kot polovica v mestne in druge občine.

Največ turistov je sicer v Slovenijo pripotovalo skupaj s partnerjem oziroma zakoncem, in sicer 45 odstotkov, vsak četrti pa je Slovenijo obiskal sam. Delež turistov, ki so pripotovali sami, je bil najvišji v Ljubljani, 47-odstoten. 13 odstotkov jih je prišlo v družbi prijateljev, 10 odstotkov pa z družino in otroki.