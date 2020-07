Robert, Nemčija

Pripeljal sem z avtomobilom, težav s prečkanjem meje ni bilo. Potovanje z avtomobilom ni bilo rezervni načrt, tako sem načrtoval že prej. V Sloveniji bom ostal deset dni, večino časa pa sem namenil pohodništvu, obiskal sem na primer Bovec in dolino Soče. Seveda pa glavnega mesta ne moreš izpustiti. Tukaj se počutim varno, ves čas imam v žepu tudi zaščitno masko.

Julija in Stefan, Nemčija

Pripeljala sva se z Bleda, v Ljubljani bova dve noči, potem pa se bova odpeljala še proti Bovcu ali Tolminu. Vesela sva, da sva se letos sploh lahko odpravila na dopust v tujino, in presenečena sva, da je v Ljubljani kar nekaj turistov in da je v mestu kljub nekaterim ukrepom za preprečevanje širjenja koronavirusa precej živahno. Dobro je, da so maske v zaprtih prostorih obvezne in da so na voljo razkužilniki, saj tako vidiš, da so ljudje ozaveščeni, še vedno pa ukrepi niso tako strogi, da bi bili moteči.

Flower, Nemčija

Z ženo sva se pravkar z avtodomom pripeljala v Ljubljano, tako da si prav veliko še nisva pogledala, a prvi vtis je zelo dober. Letošnje dopustovanje je zagotovo nekoliko drugačno, a so tudi pozitivne plati tega. Predstavljam si, da je bila lani v mestu večja gneča, letos pa ni toliko turistov, tako da lahko tudi brez težav ohranjam priporočeno varnostno razdaljo.

Nils, Danska

Odpravil se bom še v Triglavski narodni park in se verjetno povzpel na Triglav. Priletel sem z letalom, preden sem prišel, sem opravil testiranje na novi koronavirus. Sicer se tukaj počutim zelo varnega. Posebnih težav ni bilo, le potovanje je trajalo nekoliko dlje, saj ni direktne povezave do Brnika in sem moral prestopati.

Pripravila Živa Rokavec