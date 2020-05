Nostalgija za tujimi turisti

Glede na letošnji januar in februar so tudi letos na Ljubljanskem gradu pričakovali obetavno turistično sezono … »Potem pa je prišla realnost, začel se je pojavljati koronavirus, rezervacije so drastično upadle, številke so že marca upadle za petdeset odstotkov, ustavljeno je bilo celotno kulturno dogajanje,« pripoveduje Janja Rozman, vodja službe za odnose z javnostmi na Ljubljanskem gradu.