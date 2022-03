Letos je vlada obravnavala dodatnih šest vlog kulturnih delavcev, ki so s svojim delom pustili slovenski kulturi in umetnosti izjemen pečat, ter vsem šestim izjemne pokojnine tudi podelila, so sporočili z ministrstva.

Posebne zasluge na področju kulture so, kot so zapisali na ministrstvu, izredni uspehi in vrhunski dosežki, ki so jih ustvarjalci dosegli s svojim ustvarjalnim in poustvarjalnim delom ter bili za svoje delo nagrajeni z najvišjim državnim priznanjem za dosežke na področju umetnosti - Prešernovo nagrado.