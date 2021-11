Žalostni rekordi ministra Simonitija

Ponedeljkov odstop Igorja Samoborja s položaja ravnatelja ljubljanske Drame je bil sicer nepričakovan, a glede na razloge, ki jih je navedel za to odločitev, bi težko rekli, da je bil tudi presenetljiv. Samobor, ki ga je k vodenju osrednjega slovenskega gledališča leta 2013 povabilo ravno ministrstvo, zadolženo za kulturo, je namreč v teh osmih letih znaten del energije posvečal projektu prenove razpadajoče stavbe nacionalnega teatra, ki se je začel pred leti po dolgem času spet premikati – a je zdaj, pod ministrom Vaskom Simonitijem, znova obtičal. Kot pravi ravnatelj v odstopu, je minister brez posvetovanja s stroko posegel v zasnovo projekta in nato samovoljno prekinil financiranje postopkov prenove, češ da je treba najprej opraviti revizijo – pri tem pa se sploh ni odzival na prošnje za pojasnila ali sestanke. Priprave na obnovo, ki naj bi se po načrtih začela prihodnje leto, nujna pa bi bila že zdavnaj, so tako zastale.