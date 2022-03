Delo bo izšlo skoraj dve desetletji po avtorjevi zadnji knjigi, avtobiografskem delu Chronicles, Volume One, ki je izšlo leta 2004. »Filozofijo sodobne pesmi lahko napiše le Bob Dylan. Njegov glas je edinstven, njegovo delo pa izraža tako globoko spoštovanje in razumevanje pesmi kot tudi ljudi, ki te pesmi oživljajo ...«, je med drugim dejal vodja založbe Jonathan Karp.

Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa oboževalci sicer še vedno pričakuje nadaljevanje oziroma drugi del Dylanove avtobiografije, vendar se bodo morali zaenkrat sprijazniti z eseji. Ameriški kantavtor, ki je lani dopolnil 80 let, je lani sredi epidemije izdal nov album avtorskih skladb Rough and Rowdy Ways in je odtlej na svetovni turneji, ki bo, kot napoveduje, trajala vse do leta 2024.

Bob Dylan s pravim imenom Robert Allen Zimmerman se je rodil v Minnesoti. V svoji dolgi karieri je z glasom, kitaro, klavirjem in ustno harmoniko raziskoval ameriško glasbeno tradicijo, od folka, bluesa, countryja do gospela, rock'n'rolla in rockabillyja, pa tudi irsko folk glasbo in jazz. Leta 2016 je na presenečenje mnogih prejel Nobelovo nagrado za literaturo za nov pesniški izraz znotraj ameriške pesniške tradicije, javnost pa je še dodatno razburil, ko se je ob tem zavil v molk in se podelitve ni udeležil.

Prodal je več kot 100 milijonov nosilcev zvoka, revija Rolling Stone je več njegovih skladb uvrstila na seznam 500 najboljših pesmi vseh časov. Med njimi je za sam vrh določila pesem Like a Rolling Stone, ki je navdihnila številne izvajalce, med njimi Jimia Hendrixa, Davida Bowieja, Brucea Springsteena ter skupini Rolling Stones in Green Day.