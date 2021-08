Tožba je bila vložena v petek, v njej pa piše, da je deklico Dylan spolno zlorabljal v obdobju šestih tednov, med aprilom in majem 1965.

V dokumentih piše, da je Dylan izrabil svoj status glasbenika in tožnici, imenovani s kraticama J. C., priskrbel alkohol in droge ter jo večkrat spolno zlorabil. 80-letni glasbenik je prav tako obtožen fizičnih groženj. Domnevna zloraba naj bi se odvijala v Dylanovem newyorškem stanovanju v hotelu Chelsea.

Za odškodnino si prizadeva zaradi hudih travm

J.C., ki danes živi v mestu Greenwich v zvezni državi Connecticut, pravi, da ji je Dylan povzročil hudo travmo, zato si prizadeva za odškodnino.

Tožba je bila vložena dan pred iztekom roka za vložitev zahtevka po zakonskem predpisu, ki je dovoljeval žrtvam zlorabe iz zvezne države New York, da tožijo domnevne napadalce ne glede na starost trditev. Minuli teden je tako predstavnik pokojnega Jeffreyja Epsteina predpis uporabil za tožbo drugega sina kraljice Elizabete II., princa Andrewa, zaradi domnevne spolne zlorabe.

Dylana mnogi štejejo za najboljšega kantavtorja vseh časov. Med njegovimi najbolj prepoznavnimi skladbami so Blowin' In The Wind, The Times They Are a-Changin' in Like A Rolling Stone. Na newyorški folk sceni se je pojavil v zgodnjih 60. letih minulega stoletja, doslej pa je po svetu prodal več kot 125 milijonov plošč. Leta 2016 je prejel Nobelovo nagrado za literaturo za nov pesniški izraz znotraj ameriške pesniške tradicije. Lansko leto je izdal svoj 39. album Rough and Rowdy Ways.