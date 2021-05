Med rokopisi bodo tudi zapisi nekaterih najbolj znanih glasbenikovih pesmi, predstavljeni bodo doslej neznani filmski posnetki ter redke in javnosti še neznane fotografije.

Center Boba Dylana in bližnji Center Woodyja Guthrieja delujeta pod pokroviteljstvom Ameriškega arhiva pesmi (American Song Archives), ki je projekt Družinske fundacije Georgea Kaiserja. Slednja je leta Dylanov arhiv pridobila leta 2016, Guthriejev arhiv pa že leta 2010.

Ob razkritju pridobitve je New York Times arhiv opisal kot "globljo in obsežnejšo pridobitev, kot bi si lahko predstavljala večina poznavalcev Dylana" ter zapisal, da "arhiv obljublja izjemen vpogled v glasbenikovo delo".

Tudi Guthrie, ki ga je Dylan občudoval, se je rodil v Oklahomi. Danes 79-letni Dylan meni, da mu je v veliko čast, da bosta njuna arhiva hranjena skupaj skupaj z zbirko umetnosti ameriških staroselcev.

Ameriški poslovnež George Kaiser pa je povedal, da Dylanov arhiv pridobil, da bo na voljo proučevalcem glasbenikovega dela kot tudi, da bi z njim pritegnil turiste v mesto.

V Minnesoti rojeni Dylan s pravim imenom Robert Allen Zimmerman je v svoji dolgi karieri z glasom, kitaro, klavirjem in ustno harmoniko raziskoval ameriško glasbeno tradicijo, od folka, bluesa, countryja do gospela, rock'n'rolla in rockabillyja, pa tudi irsko folk glasbo in jazz.