SDS umaknila tožbo zoper Šarca

SDS je umaknila tožbo zoper Marjana Šarca, ki so jo vložili marca 2020, so poročali mediji v minulih dneh. Po navedbah spletnega portala Siol so tožbo umaknili zaradi delovnih obveznosti predsednika stranke Janeza Janše, ki se ni mogel udeležiti petkove obravnave na Okrajnem sodišču v Kamniku.