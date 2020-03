V SDS so že sredi februarja prek odvetnika Matoza zahtevali preklic nekaterih Šarčevih izjav, v nasprotnem primeru pa mu zagrozili s tožbo in zahtevo za odškodnino. SDS je zmotila Šarčeva izjava, predvajana na Televiziji Slovenija konec januarja. Šarec je tedaj za SDS dejal, da je težko sodelovati s stranko, ki izvaja »metode, kakršne izvaja. Se pravi sovražni govor, potem tudi se financira iz Madžarske«.

V SDS so prepričani, da je s to izjavo posegel v ugled in dobro ime stranke. Po prepričanju Matoza gre za za nepoštene in neresnične navedbe z izrazito negativno in objektivno žaljivo konotacijo, ki SDS »neupravičeno diskvalificirajo v javnosti in jo prikazujejo v izrazito negativni luči«. »Da ste izjave podali z namenom žalitve, pa izhaja iz dejstva, da vam je dobro znano, da je financiranje političnih strank po 21. členu zakona o političnih strankah nezakonito in da se SDS ni financirala iz tujine,« je zapisal.

»Prijazno pismo«, kakor je označil Matozov dopis, je na Facebooku tedaj objavil Šarec in dodal: »Pravi, da sem nedostojno govoril o stranki in da bom prejel tožbeni zahtevek, če se ne opravičim. No, se opravičujem, če sem izrazil svoje mnenje, ki ni osamljeno. Ne nazadnje (še) živimo v svobodni državi.«

Danes pa je Šarec na Facebooku objavil fotografijo prve strani tožbe, vložene na Okrajno sodišče v Kamniku, iz katere je razvidno, da SDS od njega zahteva preklic izjav in denarno odškodnino. »Medtem ko se večina ukvarja s tem, kako zajeziti koronavirus, drugi tožijo. Zvečer me je pričakala kuverta. Pestro,« je ob tem zapisal odhajajoči premier.