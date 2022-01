Po Šarčevih besedah bodo prav zaradi tega, ker se zavedajo medsebojnih programskih razlik, stranke KUL na volitvah nastopile z lastnimi programi in ločenimi kandidatnimi listami. »V LMŠ bomo vedno ravnali tako, kot smo ravnali v vladi, tako kot ravnamo v opoziciji, da se ne prepiramo z nobeno stranko, ki je demokratična, pač pa predstavljamo svoj program, svoje usmeritve za prihodnost in to je naša politika,« je dejal.

Zatrdil je, pa so v primeru zmage pripravljeni sodelovati na podlagi desetih točk, zapisanih v sporazumu o povolilnem sodelovanju, ki so ga septembra lani podpisale SD, LMŠ, SAB in Levica. »V primeru naše stranke ne vidim nobenega problema, če pa bodo kakšne razlike, jih bodo seveda morali rešiti tisi, ki bodo med seboj imeli razlike,« je prepričan Šarec.

Nekdanji premier, ki je sicer odstopil prav na današnji dan pred dvema letoma, je danes znova poudaril, da svoje odločitve ne obžaluje, ter da je ravnal demokratično. »Danes po dveh letih vidimo, da bi bilo veliko bolje, če bi takrat imeli volitve,« je prepričan Šarec.

Kot je še dejal, pa bo pred volivci na letošnjih volitvah pestra izbira, pričakuje pa, da bodo »volili stranke, ki niso uglašene s sedanjo vlado, zato, da bomo v državo vrnili demokracijo«. Na vprašanje, ali ga ob pestri ponudbi skrbi razdrobljenost glasov, pa Šarec odgovarja, da je bila politika vedno umetnost možnega, kdor se odloči, da bo šel na volitve s svojo stranko, pa ima to pravico.

Hkrati se je odzval tudi na uraden vstop Roberta Goloba v politiko, ki so mu delegati na sredinem kongresu podelili mandat na čelu stranke Gibanje Svoboda. Kot je spomnil Šarec, so stranke KUL Goloba tudi že povabile na skupni sestanek. Pričakuje, da bo Golob prvakom strank takrat tudi predstavil svoje načrte in kadrovsko zasedbo, končnih odločitev pa da še ne bodo sprejemali.

O morebitnem sodelovanju z Golobom se je sicer v preteklih tednih pogovarjal tudi predsednik novonastale stranke LIDE Igor Zorčič, sodelovanju s katerim pa Šarec ni naklonjen. Šarec ob tem poudarja, da ne more vplivati na to, s kom se Golob pogovarja, da pa je bil njun pogovor korekten in so »nastavki za sodelovanje dobri«.

Ob vprašanju, kako komentira, da je bil Janša v preteklosti gonilo, da so volivci tudi njemu kot novemu obrazu namenili svoje glasove, kar se lahko letos zgodi tudi Golobu, pa je Šarec odvrnil, da so LMŠ ustanovili že pred predsedniškimi volitvami, pred parlamentarnimi volitvami pa so napovedali, da ciljajo na čim boljši rezultat. »Predvsem pa smo mi vedno bili in bomo suverena stranka, razmišljamo po svoje in se držimo svoje agende, svojega programa, svojih ciljev,« je poudaril.

»Vsak, ki zbere pogum, da gre na volitve s svojo stranko, mu je za čestitat, da ni obsedel doma in se je angažiral,« je še izpostavil Šarec. Po njegovih besedah so do volitev še trije meseci, kar je za ustanovitev stranke in izpeljavo vseh postopkov zelo kratka doba, politično gledano pa je zelo dolga.