Šestintridesetletni Goran Ilikić je, tako vsaj trdi tožilstvo, 31. januarja lani v stanovanju na Steletovi cesti v Kamniku umoril ženo Marino. Že nekaj časa sta živela ločeno, bila sta tudi v razveznem postopku. Tistega dne naj bi pred njenimi vhodnimi vrati vpil, naj mu odpre, kar je storila, je pa pustila zaklenjeno varnostno verigo. Takrat naj bi se začel zaletavati v vrata tako močno, da jih je zbil s tečajev, nato je Marino tik pred dnevno sobo ujel in jo z nožem z 20-centimetrskim rezilom večkrat zabodel. Na kraju dogodka je izkrvavela. Krivo naj bi bilo ljubosumje, ker je izvedel za njenega novega prijatelja.

»Prejšnji dan je prišel k nam s hčerkama. Ena je pri nas ostala čez noč. Zjutraj pa… zjutraj bi bilo bolje, da se sploh ne bi zbudili. Dopoldne je pozvonil telefon. Klical je Goran in vprašal, kje je hčerka in naj se odmaknem od nje. Ugasnila sem zvočnik na telefonu, on pa mi je rekel, da je naredil 'pizdarijo' in da gre na policijo. Mislila sem, da sta se z Marino spet skregala. Čez čas je pri vratih pozvonila policija. Vprašali so, ali je punčka pri nas, in rekli, da so dobili informacijo, da je otrok lahko v nevarnosti. Potem so mi povedali, kaj se je zgodilo. Samo sesedla sem se,« je včeraj na sodišču pričala družinska prijateljica Dragica T.

Doslej so zaslišali precej prič, ki so potrdile, da je bil Ilikić do žene nasilen, psihično in tudi fizično. »Goran je bil priden, prijazen, skrben, pozoren, plah, še kače se je bal na televiziji. Marina pa je bila krhka, pozorna punčka. Pred mano sta se vedno lepo obnašala. Goran ji v moji prisotnosti nikoli ni rekel grde besede. Zakonski težav nisem opazila, sta pa sama kdaj omenila, da sta se skregala,« je odnos med njima opisovala Dragica T. Kot je dejala, je Marino poznala od malega, Gorana pa od takrat, ko je iz Bosne prišel v Slovenijo. »Vsaka ženska bi si želela takega fanta poleg sebe,« je dejala.