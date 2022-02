Sojenje Ilikiću za umor žene: »Moja sestra je bila sodobni suženj«

Na sojenju Goranu Ilikiću zaradi umora žene Marine v začetku lanskega leta v Kamniku sta pričali žrtvina sestra in prijateljica. Navajali sta obtoženčevo nasilje, predvsem psihično, a tudi fizično. Če ga je svakinja opozorila, da to ni prav, je odvrnil, da gre za njegovo ženo in lahko dela, kar hoče.