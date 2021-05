Vrata zbil s tečajev in jo do smrti zabodel

Jutri bi se moral o krivdi izreči Kamničan Goran Ilikić, obtožen, da je konec januarja umoril ženo Marino, s katero sta bila v ločitvenem postopku. Narok so preložili. Priče so v sodni preiskav opisovale, kako jo je duševno in fizično maltretiral.