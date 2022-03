Zadnji dve leti je zaradi znanih razlogov marsikdo preživel več časa doma, tudi na račun dela od doma. Z bližnjimi smo bili skupaj več kot v normalnih okoliščinah in poleg odnosov nam je tudi prostor še toliko bolj sporočal, kako se počutimo doma. Toplino doma se začuti s predmeti in barvami, ki so nam blizu, ki nas spravijo v dobro voljo in nas razbremenijo vsakdanjega stresa. Prav zato strokovnjaki za opremljanje doma tudi letos v ospredje postavljajo kakovostne in naravne materiale ter zemeljske barve. Rjava je izpodrinila zadnja leta prevladujočo sivo, sončno rumena se je pojavila za poživitev prostorov, zelene rastline pa v njih še vedno ostajajo nepogrešljive.

Pred nakupom ali menjavo sedežne garniture

Srce dnevnega prostora doma ostaja sedežna garnitura. Če so pred leti prevladovale večje garniture, se zdaj večkrat pojavijo trosedi ali dvosedi. Nekateri se za manjše oblazinjeno pohištvo odločijo zaradi izkoriščenosti prostora, drugi imajo raje več udobja in garnituro z veseljem spremenijo tudi v posteljo.

Velja pa splošno pravilo, da je odločitev za večjo, prostorno sedežno garnituro smiselna v večjem prostoru, dvosedi in trosedi pa so dobrodošli v manjših prostorih ali tam, kjer sedežna garnitura ni središče družabnega dogajanja, temveč je to večja miza ali celo kuhinjski pult.

V vsakem primeru pa najprej velja, da je treba pred menjavo oziroma nakupom sedežne garniture prostor natančno izmeriti in se iskreno vprašati, koliko nam ta kos pohištva pomeni in koliko časa ga bomo uporabljali. Želimo le okrasne dvosede, trosede in fotelje ali bomo na njih preživeli več časa in si zaželeli tudi več udobja. Pri odločitvi za kos pohištva, ki naj bi nam kar najbolje služil več let, je zato treba najprej pomisliti na njegovo funkcionalnost in namen. Na primer, če imate majhne otroke, boste sedežno garnituro uporabljali pogosteje, pri tem pa morate pomisliti tudi na material. V tem primeru premislite, ali bo to trendovsko usnje, ki morda deluje hladno, ali raje močna topla tkanina temnejše barve. Pomislite tudi, s katerega materiala je lažje odstraniti vse madeže, ki lahko nastanejo pri otroški igri ali pri hranjenju. Pred nakupom se je zato treba pozanimati, katera tkanina je najbolj odporna proti madežem in katero je tudi najlažje vzdrževati.

Če imate staro sedežno garnituro, ki ima kakovostno vzmetenje in močno konstrukcijo, pa lahko pred menjavo pomislite tudi na obnovo oziroma preobleko. Če vam model sedežne garniture povsem odgovarja, ga lahko namreč za primerno ceno tudi le preoblečete in s tem v dnevni prostor vnesete svežino in praktično nov kos pohištva.