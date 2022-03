Rubelj pada, nafta se draži, posli propadajo

Rusi zaradi znižanja vrednosti rublja izgubljajo svoje prihranke. Naraščajo cene nafte, prekinjene so dobave multinacionalk in ladijskih prevozov v Rusijo. Zaustavljeni so orjaški projekti, kot je plinovod Severni tok 2. To so ekonomske posledice, ki so doletele Rusijo zaradi njene invazije na Ukrajino.