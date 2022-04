Greenpeace: Nemčija bo za rusko energijo plačala rekordno vsoto

Nemčija bo Rusiji za njeno nafto in plin letos plačala rekordno vsoto denarja, je ocenila nevladna organizacija Greenpeace. V okoljski organizaciji menijo, da bodo nemški izdatki za rusko nafto narasli do 14,3 milijarde evrov, medtem ko so lani znašali 11,4 milijarde evrov. Izdatki za ruski plin pa bi se zaradi visokih cen lahko podvojili.