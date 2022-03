Švicarska Westschweizer Fernsehen je v ponedeljek poročala, da so v podjetju Severni tok 2 za danes zaprosili za sestanek z lokalnimi švicarskimi uradniki, a ta informacija ni uradno potrjena, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah ruske tiskovne agencije Tass podjetje Severni tok 2 zaradi uvedenih omejitev razmišlja o začetku postopka stečaja. Družba je sicer pred izzivom poplačila terjatev upnikom, preden bodo ti zaradi sankcij Zahoda prenehali sodelovati z njo.

Anonimna vira sta za tiskovno agencijo Reuters povedala, da v podjetju že vodijo pogovore s finančnim svetovalcem v zvezi s poravnavo nekaterih svojih obveznosti, insolvenčni postopek na švicarskem sodišču pa naj bi lahko uradno začeli že ta teden. V podjetju teh informacij za zdaj ne komentirajo, prav tako ne v njegovem lastniku, ruskem plinskem velikanu Gazpromu.

Nemčija začasno ustavila projekt

Nemčija je minuli teden zaradi ruske invazije na Ukrajino začasno ustavila projekt plinovoda Severni tok 2, ki sicer še ne obratuje, sankcijam zoper družbo izvajalko projekta pa so se pridružile tudi ZDA. Iz britansko-nizozemskega energetskega velikana Royal Dutch Shell so nato v ponedeljek sporočili, da bodo prodali svoj delež v Severnem toku 2. »Odločitev za izstop iz projekta temelji na naših vrednotah,« so napoved pospremili v Shellu. Ne moremo in ne bomo samo gledali, so zapisali.

Konzorcij za projekt Severni tok 2 poleg Gazproma in Shella vključuje še OMV, Uniper, Wintershall in Engie Energy.

Trasa plinovoda Severni tok 2 poteka pod Baltskim morjem od ruske do nemške obale. Plin - letno naj bi se ga v Nemčijo iz Rusije po dveh ceveh steklo 55 milijard kubičnih metrov - naj bi po plinovodu po prvotnih načrtih stekel do konca leta 2019, a se je časovnica zamaknila. V začetku letošnjega januarja so v Nemčiji napovedovali, da bi lahko obratovalno dovoljenje dobil sredi tega leta.