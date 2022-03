Grške oblasti so danes sporočile, da so na obali odkrili štiri trupla, še dve pa je obalna straža potegnila iz vode. Med trupli so bili trije moški in tri ženske. Domnevajo, da so žrtve migranti.

Na Lezbos, otok v Egejskem morju blizu zahodne obale Turčije, pogosto prihajajo migranti, ki iz Azije in z Bližnjega vzhoda potujejo v zahodno Evropo. Grčija je ob podpori evropske agencije za zunanje meje Frontex v zadnjih letih poostrila nadzor in omejila prihod migrantov na svoje otoke.

Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) je že prejšnji mesec izrazil zaskrbljenost zaradi poročil, da naj bi bila Grčija vpletena v skoraj 540 primerov nezakonitega vračanja migrantov na svojih kopenskih in morskih mejah s Turčijo. Grška vlada navedbe zanika.