Po poročanju lokalnih medijev je obalna straža našla 16 trupel, med njimi so bile tri ženske in otrok, 63 ljudi pa so rešili. Čoln z migranti se je prevrnil in potopil blizu otoka Paros.

Nekaj ur prej je v nesreči blizu otoka Antikitera umrlo 11 migrantov, 90 se jih je zateklo na majhen otoček v bližini Antikitere.

V sredo pa so v nesreči blizu otoka Folegandros umrli trije ljudje, 13 so jih rešili, več pa jih še pogrešajo.

V petek je grška obalna straža odkrila še en čoln z 92 migranti, ki je nasedel na polotoku Peloponez. Tri domnevne tihotapce ljudi, ki so bili tudi na njem in so najprej zbežali, je policija aretirala.

Po podatkih Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) je letos do novembra med poskusom prečkanja Sredozemskega morja umrlo več kot 2500 ljudi, ki so želeli priti v Evropo.

Grški minister za pomorstvo Janis Plakiotakis pa je v petek dejal, da se je tihotapljenje ljudi v zadnjem času močno okrepilo, tihotapci na čolne, ki ne ustrezajo niti osnovnim varnostnim standardom, natlačijo na desetine ljudi brez reševalnih jopičev.