Kot so sporočili iz odvetniške družbe Pirc Musar & Lemut Strle, ki zastopa razrešene člane upravnega odbora agencije, je upravno sodišče ugotovilo, da ima izpodbijani sklep vlade take bistvene pomanjkljivosti, da zaradi njih presoja njegove zakonitosti sploh ni mogoča.

»Vlada je odločitev o razrešitvi sprejela ob popolni odsotnosti kakršnihkoli navedb o konkretnem dejanskem stanju oziroma kakršnihkoli razlogov za razrešitev, kar je v izrecnem nasprotju s 23. členom zakona o javnih agencijah, ki kot edina relevantna pravna podlaga v konkretnem primeru jasno določa razloge, zaradi katerih je predčasna razrešitev članov upravnega odbora ARRS sploh dopustna,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Ker gre za očitno, na prvi pogled spoznavno pomanjkljivost, je upravno sodišče v skladu s 37. členom zakona o upravnem sporu, izpodbijani sklep vlade odpravilo, ne da bi ji poslalo tožbo v odgovor. Je pa vladi naložilo, da bo morala v ponovnem postopku ob upoštevanju zakona o javnih agencijah, če bo sprejela enako odločitev, to ustrezno obrazložiti na način, da bo navedla konkretne razloge za razrešitev za vsakega posameznega tožnika. Sodišče je svojo odločitev poslalo tudi z izpodbijanim sklepom vlade imenovanim novim članom upravnega odbora ARRS, so navedli v odvetniški družbi.

Svet ARRS znova sestavljajo nezakonito razrešeni člani

Z odpravo izpodbijanega sklepa o razrešitvi in imenovanju novih članov upravnega odbora so namreč odpravljene tudi posledice, ki so nastale na njegovi podlagi, kar pomeni, da do nove odločitve vlade upravni odbor ARRS namesto novoimenovanih članov Tine Tomažič, Gabrijele Horvat, Fidela Krupića in Igorja Emrija ponovno sestavljajo nezakonito razrešeni člani Emilija Stojmenova Duh, Tonček Kregar, Jana Kolar in Justina Erčulj.

Ker je upravno sodišče z navedeno odločitvijo že odločilo o tožbi in izpodbijani sklep vlade s sodbo pravnomočno odpravilo, o zahtevi za izdajo začasne odredbe, za katero je pogoj odprt upravni spor, ni odločalo, temveč jo je po navedbah odvetniške družbe kot nedopustno zavrglo.

Tožbo na upravno sodišče, skupaj z zahtevo za začasno odredbo, da se zadrži imenovanje novih članov upravnega odbora, so vložili razrešeni člani ARRS, saj so menili, da je bila razrešitev 27. januarja izvedena povsem arbitrarno, brez kakršnega koli ugotavljanja obstoja razlogov. Novi upravni odbor je nato čez dva dni, 29. januarja, za kandidata v. d. direktorja agencije potrdil Mitjo Lainščaka, vlada pa ga je isti dan potrdila.