Za Lainščaka so glasovali štirje novi člani upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), ki jih je v četrtek na predlog ministrstva za izobraževanje, znanost in šport imenovala vlada, potem ko je njihove predhodnike razrešila s funkcije. Preostala dva člana sta bila proti, eden pa je bil zaradi bolezni odsoten, navaja portal.

Upravni odbor v prejšnji sestavi je vladi za v.d. direktorice ARRS po odhodu Roberta Repnika iz zdravstvenih razlogov predlagal Lidijo Tičar Padar, a se vlada z njenim imenovanjem ni strinjala. Kot piše portal, naj bi bil Lainščak kandidat državnega sekretarja na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Mitje Slavinca. Po sklepu upravnega odbora bo vodenje ARRS prevzel v ponedeljek.

Medtem je Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) podala protestno izjavo. »Vlada je brez potrebne obrazložitve razrešila člane upravnega odbora ARRS, ki niso želeli podpreti kandidata ministrstva,« so zapisali in dodali, da se je z »zamenjavo neposlušnih članov« odprla pot za potrditev kandidata, ki »slabo pozna raziskovalni sistem in delovanje agencije«.

»KOsRIS poziva ministrstvo, da upošteva slovensko strokovno javnost na področju znanosti in raziskav. Pri imenovanjih na vodstvene položaje v slovenskem znanstveno raziskovalnem sistemu naj poskrbi za transparentnost in zagotovi, da bosta pri kriterijih izbora v ospredju odličnost in strokovnost, ne pa osebne ali regionalne preference,« so dodali v protestnem pismu ministrstvu.

Vlada je v četrtek v upravnem odboru javne agencije ARRS kot predstavnike ustanovitelja razrešila Emilijo Stojmenovo Duh, Tončka Kregarja, Jano Kolar in Justino Erčulj. Do izteka mandata 17. oktobra 2024 je v upravni odbor na predlog ministrstva imenovala Igorja Emrija, Gabrijelo Horvat, Fidela Krupića in Tino Tomažič.

Po zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je stopil v veljavo 1. januarja, vlada sicer imenuje v upravni odbor tri člane na predlog ustanovitelja, in ne štiri, kot je bilo to doslej. Na ministrstvu so za portal povedali, da se novi zakon v tem primeru ne uporablja, saj gre za nadomestne člane odbora, ki je bil imenovan še po starem zakonu.