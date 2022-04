Štiri člane upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) je vlada v četrtek ponovno razrešila in imenovala nove. Ob tem jim je vlada očitala, da naj bi v izboru vršilke dolžnosti direktorice Lidije Tičar Padar ravnali nevestno, pristransko in nestrokovno, v nasprotju s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.

Razrešeni člani Jana Kolar, Emilija Stojmenova Duh, Justina Erčulj in Tone Kregar v izjavi za javnost poudarjajo, da sta bila oba sklepa o izboru Tičar Padarjeve sprejeta soglasno, po razgovorih in temeljitem premisleku vseh članov upravnega odbora, ki se je odločil v skladu s svojimi suverenimi pristojnostmi, nad postopki pa so vseskozi bdele strokovne službe ARRS.

»Poteza vlade je predvsem politično motivirana«

»Resda smo bili imenovani s strani vlade, vendar smo zakonsko zavezani k nepristranskemu, neodvisnemu in strokovnemu delovanju v javnem interesu in s skrbnostjo dobrega gospodarja, čemur smo sledili tudi pri izbiri vršilke dolžnosti,« so zapisali.

Menijo, da je poteza vlade predvsem politično motivirana, saj niso dovolj vodljivi, da bi jim zaupali pomembne odločitve, kot so izbor vladi všečnega direktorja s polnim mandatom, ad-hoc financiranje novega raziskovalnega inštituta, ne da bi poznali njegov program ali sprejem podzakonskih predpisov za implementacijo novega zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Novi predpisi bodo po njihovem prepričanju pomembno krojili raziskovalno dejavnost v prihodnjih letih.

Ogorčeni tudi v Svizu

Tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) izraža ogorčenje ob po njihovi oceni spornem dejanju vlade, ki je ponovno spremenila sestavo upravnega odbora ARRS. »Gre za prestižno vojno, ko vlada mimo predpisov po svoji lastni volji, izhajajoč iz osebnih motivov, ureja stvari, ki zadevajo vse raziskovalke in raziskovalce, ter ob tem načrtno zapostavi temeljno vlogo ARRS. Obenem to izvede tik pred volitvami in v enem od najkritičnejših obdobij slovenske znanosti, ko je preudarno, transparentno in visoko strokovno delovanje ARRS zelo nujno potrebno,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Izpostavili so, da sindikat preko svoje predstavnice v upravnem odboru ARRS ves čas aktivno deluje in vseskozi skrbi, da svoje obveznosti in pristojnosti opravlja v prid slovenski znanosti. »Gre za strokovnost delovanja, ki nikakor ne sme biti odvisna od vsakokratne politike,« so še dodali.