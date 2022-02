Sodnica Alenka Jazbinšek Žgank je v zasebni tožbi novinark RTVS Mojce Šetinc Pašek in Eugenije Carl proti Janezu Janši odločila v korist novinark. Predsednik vlade Janez Janša je bil obsojen na tri mesece pogojne zaporne kazni in eno leto poskusne dobe. Novinarki sta zoper Janšo vložili zasebno tožbo, ker je ta marca 2016 na svojem twitter profilu med drugim zapisal, da na »neki facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ.«.

»Vsakršna drugačna sodba bi pomenila nov in uradni certifikat Janezu Janši in njegovemu 'hate speachu' in sporočilo, da zanj ni ovir pri izbiranju katalizatorjev njegovih žalitev, sarkazmov, cinizmov, laži, diskreditacij, diskvalifikacij ... in načinu, kako bo z njimi obračunal,« je danes na facebooku zapisala Carlova. »Sodba je tudi dokaz, da sodišča vendarle hočejo, zmorejo in znajo odigrati pomembno vlogo – vlogo destruktorja toksičnih komunikacijskih modelov.«

Carlova pravi, da toksične besede zastrupljajo človeško govorico, grozijo, da se bodo radikalizirale in takò zlile v vsakdanji besednjak, da jih sploh ne bomo več opazili. »In to je treba preprečiti,« je prepričana. »Pri tem pa ni dovolj zgolj represivni model, pač pa tudi vsesplošna edukativna kampanja za spoštljivo in strpno ter argumentirano digitalno in neposredno komunikacijo. Potrebno je ozavestiti, da je eno izražati svoja mnenja, stališča ..., nekaj povsem drugega pa z izražanjem svojih mnenj in stališč storiti kazniva dejanja. Zakaj je slednje tako pomembno zamejiti? Ne tako redko sovražnemu govoru namreč sledi še nadgradnja – verbalizirana sovraštva so lahko predsoba fizičnih napadov.«

Pravi še, da Janševa (in njegovih zvestih posnemovalcev) zapuščina sovražnosti ne sme preživeti in se oplajati. »Redno ji je treba zabadati žeblje v pnevmatike. Tudi iz tega vidika je današnja sodba pomembna. In je bila že prejšnja obsodilna. Jasno je, da ne bo dočakala pravnomočnosti, a ne zaradi vsebine, pač pa zaradi procesnih napak, trikov, vloge ideoloških pomagačev, izogibanja sojenju. A ne glede na to, v naših glavah bo vedno odzvanjal tisti prvostopenjski 'Je kriv'. Žalitev je obsojena!«

Obe prizadeti novinarki sta na sodišču poudarili, da ju je ta tvit zelo prizadel. Janša je v zagovoru junija lani tožbo novinark označil za absurdno, tvit pa da je bil le reakcija na televizijski prispevek Carlove, v katerem je ta poročala o facebook skupini, imenovani Legija smrti, v kateri so se znašli tudi nekateri vidni člani stranke SDS. S tem pa, je dejal Janša, naj bi blatila njegovo in ime stranke SDS. Branil se je tudi, da z zapisanim ni meril na spolno, temveč medijsko prostitucijo.