Takoj zatem, ko je vrhovno sodišče zavrnilo predlog Janeza Janše o prenosu pristojnosti s celjskega sodišča, je to za začetek februarja sklicalo dva termina za glavno obravnavo, da bi pred zastaranjem še odločilo v primeru zasebnih tožb novinark RTV Slovenija Mojce Pašek in Evgenije Carl zaradi razžalitve. Zasebna tožba novinark proti Janezu Janši bo zastarala marca letos.

Janez Janša je namreč marca leta 2016 na družbenem omrežju Twitter zapisal, da sta novinarki Mojca Pašek in Evgenija Carl prostitutki. Zaradi Janševega zapisa »Na neki facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, drugo za 35 evrov. #ZvodnikMilan«, sta ga novinarki ovadili (ko je tožilstvo sprožilo postopek po uradni dolžnosti) in sprožili zasebni kazenski postopek. V postopku, kjer je bila obsodba Janše razveljavljena in vrnjena v ponovno sojenje, se je ves čas zapletalo, nazadnje maja leta 2021, ko se je izkazalo, da sta kar dva porotnika člana stranke SDS, sodnica Alenka Jazbinšek Žgank pa je takrat razpisala kar šest obravnav, ki se jih Janša nikakor ni mogel udeležiti.

Pred zadnjo glavno obravnavo junija lansko leto, ko so jim izločili porotnike člane stranke SDS, pa je Janša preko odvetnika Francija Matoza sprožil postopek za prenos pristojnosti sodišča, to je, da bi primer prenesli na katero drugo sodišče v državi. Če bi jim to uspelo, bi se povečale možnosti, da bi primer zastaral, kar bi se lahko zgodilo marca letos. Senat vrhovnega sodišča v sestavi Barbara Zobec (predsednica), Mitja Kozamernik in Kristina Ožbolt je odločanje o pristojnosti zadeve Pašek, Carl proti Janši zaradi razžalitve obravnaval skoraj pol leta, nato pa sklenil, da se predlog za prenos pristojnosti zavrže, ker da je brezpredmeten.

Novinarka RTV Slovenija Mojca Pašek v komentarju za Dnevnik izpostavlja, da si je pravica v njunem primeru vzela dolgo pot z mnogimi pavzami, zato upa, da zadeva ne bo zastarala. »Upam, da bo sodnica v Celju izpeljala obravnave hitro in učinkovito,« pravi Mojca Pašek. Sodnica Alenka Jazbinšek Žgank je razpisala obravnavi za 3. in 9. februarja.