Višje sodišče v Celju je v primeru novinarke RTV Slovenija Evgenije Carl potrdilo odločitev okrajnega sodišča v Velenju. Premier in predsednik SDS Janez Janša ji mora zaradi žaljivega tvita plačati 6000 evrov odškodnine ter ji povrniti stroške pritožbenega in pravdnega postopka. Zadeva se nanaša na zapis, ki ga je Janša leta 2016 objavil na družbenem omrežju twitter, s katerim je novinarki RTV Slovenija Evgenijo Carl in Mojco Šetinc Pašek označil za »odsluženi prostitutki«.

V obrazložitvi sodbe je sodišče pojasnilo, da je glede na vpliven politični položaj Janeza Janše njegova odgovornost za spoštovanje etičnih standardov pri komuniciranju prek twitterja brez dvoma večja od drugih uporabnikov tega družbenega omrežja. »Sporen toženčev zapis ne vsebuje nikakršnih dejstev, da bi ga bilo mogoče razumeti kot komentar o vsebini ali na vsebino tožničinega prispevka ali kot prispevek k javni razpravi v splošnem interesu, temveč se nanaša zgolj na tožnico kot osebo in novinarko ter jo označi za poceni odsluženo prostitutko,« je opozorilo sodišče.

Spomnimo, da je vrhovno sodišče nedavno opravilo revizijo sodbe višjega sodišča v primeru Mojce Šetinc Pašek in zavrnilo tožbeni zahtevek Šetinc-Paškove. Odločitev je med drugim utemeljilo prav s tem, da Janšev tvit pomeni prispevek k javni razpravi in da se nanaša na novinarkino delo in ne nanjo kot osebo.