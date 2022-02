»To poročilo je opozorilo vsem lokalnim odločevalcem in županom po Evropi. Mesta morajo resneje pristopiti k zmanjšanju emisij iz prometa in določiti jasne korake celovitega prehoda na trajnostne oblike prometa do 2030,« je izpostavila direktorica Clean Cities Campaign, koalicije evropskih nevladnih organizacij in iniciativ, ki se zavzemajo za urbano mobilnost brez emisij do leta 2030, Barbara Stoll.

V poročilu je bila pripravljenost mest na razogljičenje prometnih sistemov analizirana skozi prizmo dostopnosti trajnostnih načinov premikanja, cenovne ugodnosti storitve javnega prometa, zastojev, polnilne infrastrukture in kakovosti zraka, so pojasnili v slovenski okoljski organizaciji.

Raziskava Clean Cities Campaign med drugim izpostavlja, da je potrebno prilagoditi zakonodajo EU in spremeniti evropske načrte za zmanjšanje emisij tako, da bodo imela mesta večjo odgovornost za doseganje ciljev.

Analiza je pokazala, da nobeno večje evropsko mesto na področju prometa še ni blizu cilju, da bi prebivalcem zagotovilo podnebju prijazne oblike transporta do leta 2030. Tudi najvišje uvrščeni Oslo, Amsterdam in Helsinki so zbrali le med 71 in 64 odstotkov točk, kar kaže, da morajo tudi mesta z veliko podporo trajnostni mobilnosti povečati napore za doseg ničelnih emisij do leta 2030.