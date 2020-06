Tudi v Sloveniji bomo z namenom doseganja energetskih in podnebnih ciljev morali upoštevali smernice in zakonodajo EU za postopno nadomeščanje deleža zemeljskega plina s plini obnovljivega izvora, kot so sintetični plin, vodik in biometan, so poudarili na Gospodarskem interesnem združenju za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP).

Plin kot transportno gorivo Obnovljivi plini so v veliki meri na voljo zahvaljujoč nenehno rastoči infrastrukturi za proizvodnjo in uporabo goriva. Na vseh (4120) evropskih polnilnih postajah za stisnjeni in utekočinjeni zemeljski plin jih več kot 25 odstotkov dobavlja biometan, so sporočili iz združenja NGVA Europe. To je 17-odstotno povprečje vsega plina v Evropi, ki se ga uporablja kot transportno gorivo (2,4 milijard m3/23,4 TWh), kar ima pozitiven učinek na ogljični odtis, saj razpoložljivi 17-odstotni delež biometana v primerjavi z bencinom zmanjša emisije CO2 z 20 odstotkov na skoraj 40 odstotkov. Obnovljivi plini so popolnoma združljivi s trenutno infrastrukturo za zemeljski plin in vozili, kar omogoča nizkoogljičen promet. Uvajanje obnovljivih plinov pa je ena najboljših rešitev za pospeševanje nizkoogljičnega prometnega sektorja, ki temelji na krožnem gospodarstvu. V sektorju težkih tovorov je biometan vse večja resničnost in predvsem razpoložljiva tehnologija, ki lahko nadaljuje prodor na trg ter prispeva k prehodu na nizkoogljični promet. Tudi Slovenija ima za dolgoročni cilj nadaljnje odprto delovanje trga zemeljskega plina brez regulativnih omejitev, vendar z ustreznimi spodbudami predvsem za večjo rabo obnovljivih virov energije, izpostavljajo na GIZ DZP.