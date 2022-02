Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), je danes poudaril, da je pravica do stavke ustavna pravica, ki pripada vsem zaposlenim. »Po zakonu o stavki bi morala vlada odgovoriti na stavkovne zahteve in posredovati predstavnikom stavkajočih vabilo na pogajanja, na katerih bi se začelo iskati rešitve za mirno rešitev spora. A vlada je to v celoti opustila. Odgovor vlade, ki smo ga prejeli 24. februarja, je v resnici neodgovor, ki je po moji oceni namerno nekompetenten, saj nima nobene zveze s stavkovnimi zahtevami, obenem pa vlada v njem zaposlenim celo ne priznava pravice stavke, češ da naj bi z njo kršili zakon o volitvah,« je povedal Štrukelj, in poudaril, da v zakonu o volitvah »ni nobene črke, ki bi kadarkoli onemogočala stavko«, poleg tega pa se volilna kampanjo začne šele 24. marca.

Štrukelj je pojasnil, da se je za stavko odločilo več kot 37 tisoč zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. »Apriorna zavrnitev vlade ne kaže le na omalovaževanje in podcenjevanje šolnikov, ampak tudi na izrazito neenakost, s katero vlada obravnava posamezne skupine zaposlenih. Medtem ko se je konec lanskega leta dogovorila za sistemsko zvišanje plač v zdravstvu, še pred tem pa tudi v policiji in vojski, zaradi česar je prišlo do velikih plačnih anomalij, se z nami noče niti pogovarjati. Takšnega očitnega razlikovanja na prvo in drugorazredne državljane ne razumemo,« je povedal Štrukelj.

Štrukelj: Razlike v plačah so se dramatično povečale Glavni tajnik Sviza je opozoril, da plače v vzgoji in izobraževanju vse bolj zaostajajo za plačami v nekaterih drugih delih javnega sektorja. »V zadnjih petih, šestih letih so rasle trikrat počasneje, najbolj izrazite razlike pa so nastale v času sedanje vlade,« je dejal in poudaril, da je to še zlasti nesprejemljivo ob dejstvu, da je v vzgoji in izobraževanju kar 90 odstotkov zaposlenih univerzitetno izobraženih, kar je daleč največ v javnem sektorju. Po Štrukljevih besedah se želi vlada pogajanjem o plačah izogniti tudi z raznimi lažnimi trditvami, med drugim z navedbami da se je število zaposlenih v vzgoji in izobraževanju povečalo s 54 tisoč na 90 tisoč. »To nikakor ne drži,« pravi. »Vladni podatki jasno kažejo, da se je število zaposlenih od leta 2000 povečalo na 70 tisoč, pri čemer je bil odstotek povečanja identičen rasti zaposlenih v celotnem javnem sektorju. Število zaposlenih v celotnem javnem sektorju je namreč poraslo za 35 odstotkov, v vzgoji in izobraževanju pa za 34 odstotkov,« je pojasnil Štrukelj. S podobnimi »manipulacijami« naj bi vlada opletala tudi pri podatkih o številu otrok na zaposlenega.