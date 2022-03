Neposrednemu prenosu so nasprotovali v sindikatih. Ker je ministrstvo v obvestilu o neposrednem prenosu vnaprej napovedalo, da vlada do volitev ne bo sprejemala nobenih dodatnih obremenitev javnih financ v breme naslednjega mandata, menijo, da je sestanek z enostransko nadzorovanim prenosom "očitno namenjen ščuvanju javnosti proti zaposlenim v izobraževanju in izkrivljanju vsebine stavkovnih zahtev".

Sviz in Visokošolski sindikat Slovenije sta danes zjutraj zato pozvala ministrstvo, naj do 12. ure obvesti javnost o odpovedi prenosa pogovora, "saj bi bil ta najverjetneje zrežiran tako, da bi pred javnostjo diskreditiral legitimne sindikalne zahteve". "Namesto resnih in korektnih pogovorov socialnih partnerjev o razrešitvi stavkovnih zahtev se obeta propagandna oddaja, v kateri bi vladna stran poniževala sindikaliste," so zapisali v pozivu. Ker ministrstvo tega ni storilo, so predstavniki Sviza in visokošolskega sindikata odpovedali udeležbo na sestanku.

Sindikalisti: Ministrstvo nam je pripravilo zasedo!

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je v današnji izjavi za javnost ocenil, da bi bil "pogovor" namenjen zgolj omaloževanju ter diskreditaciji sindikatov in njihovih zahtev. Predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije Gorazd Kovačič pa je opomnil na pomanjkanje socialnega dialoga v zadnjih dveh letih, hkrati pa dejal, da je vlada nedavno brez širših pogajanj sklenila dogovor z zdravniškim sindikatom za dvig plač. Ko so ostali sindikati, ki so neposredno primerljivi, zahtevali ustrezno vrednotenje dela in popravke kolektivne pogodbe ter izplačilo povečane obremenitve šolnikov v petem valu epidemije, je ministrica odgovorila z molkom, je prepričan Kovačič.

Ko so se odločili za stavko, dialog še vedno ni bil vzpostavljen. ''Ministrstvo je naše legitimne stavkovne zahteve od začetka do konca ignoriralo,'' je dejal Kovačič. Odločitev glede video prenosa sestanka je označil kot protinapad. ''Lahko rečem, da je ministrstvo sindikatom danes pripravilo zasedo. V to past ne mislimo iti, ne zato, ker bi se bali soočenja argumentov, ampak zato, ker nimamo nobenega zagotovila, da bo režija prenosa izvedena korektno,'' je dejal sindikalist. ''S kolegom Štrukljem sva ocenila, da v to zasedo ne bova padla, zato sva ministrici danes zjutraj poslala poziv, naj tak prenos, za katerega lahko upravičeno pričakujemo, da bo manipulativno zrežiran, odpove. Pozvala sva jo tudi, naj končno sporoči, ali si ta predstavlja kot začetek pogajanj, ali bo imela ustrezen vladni mandat ali ne,'' je sporočil Kovačič in dodal, da v sindikatih pričakujejo pogajanja v skladu s poslovniki in spoštljiv medsebojni odnos.

Štrukelj je pojasnil, da Sviiz ostaja v stavki do izpolnitve stavkovnih zahtev, kako bo ta potekala, pa naj bi bilo znano v prihodnjem tednu, ko se bo sestal glavni strokovni odbor.

Današnjega pogovora na ministrstvu za izobraževanje se ne bodo udeležili tudi predstavniki Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR) niti Neodvisnega sindikata delavcev Ljubljanske univerze (NSDLU). Kot sta povedala predsednika obeh sindikatov, Bojan Ravnikar in Tomaž Sajovic, ji moti javni prenos glede na to, da se niso prej dogovorili oziroma jih nihče ni povprašal o tem.

Medtem pa se v Sindikatu direktorjev in ravnateljev SINDIR, ki nima pravice stavkati, nagibajo k temu, da se udeležijo srečanja. Zanima jih, kaj bo na "na pogovoru", je dejal predsednik Anton Obreht, ki pričakuje, da se bodo pogovarjali na temo ravnateljev in direktorjev.

Janševa vlada želi reševanje "odprtih vprašanj" preložiti na čas po volitvah

Kot so pred "delovnim pogovorom o odprtih vprašanjih in možnih rešitvah plačnega sistema v javnem sektorju" sporočili z ministrstva za izobraževanje, je nedavna stavka dela nezadovoljnih sindikalnih skupin minuli teden po državi povzročila zaprtje nekaterih vrtcev, šol in fakultet. Kustečeva je, kot so zapisali, spomnila na sklep vlade, da v času že razpisanih parlamentarnih volitev ne bo neodgovorno sprejemala dodanih sistemskih obremenitev javnih financ v breme naslednjega mandata, saj zanje nima zakonske podlage v obstoječih proračunskih dokumentih.

Se je pa vlada z vsemi sindikati javnega sektorja tudi v tem specifičnem obdobju pripravljena pogovarjati o sistemskih rešitvah in reformi plačnega sistema v javnem sektorju, ki bi jih uveljavili čim prej na začetku naslednjega mandata, kar je tudi osrednji namen današnjega pogovora na ministrstvu, so zapisali.