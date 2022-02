Je mogoče, da so zgornje izjave resnično zapisali dijaki? Seveda je in prav nič ni nenavadno. Poučno, sproščeno in zanimivo so namreč tri besede, s katerimi dijaki in dijakinje najpogosteje opišejo interdisciplinarni tematski sklop, ki ga izvajamo tudi na SVŠGUGL. Gre za del našega izbirnega dela gimnazijskega programa, ki temelji na sodobnih didaktičnih pristopih in strategijah dela.

Inovativno povezovanje V interdisciplinarnem tematskem sklopu učitelji v dvoletnem projektu inovativno povežejo tri discipline oziroma predmete in dijakom ponudijo znanje, veščine in kompetence v bolj življenjsko osmišljenih temah. Naši ustvarjalni učitelji vidijo priložnosti za to v različnih kombinacijah. Ko se psihologija sreča s kemijo in biologijo, dijaki raziskujejo vpliv sladkorja na posameznika in o tem posnamejo dokumentarni film. Matematika ni prav nič naporna, ko se poveže s slovenščino in psihologijo.