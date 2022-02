Kot so v današnjem sporočilu za javnost opomnili predlagatelji, je DZ marca lani sprejel spremembe zakonov o tujcih in o mednarodni zaščiti. S tem je aktualna vlada po njihovi oceni zaostrila že tako strogo priseljensko in migrantsko zakonodajo.

S spremembo zakona o tujcih je vlada uvedla institut kompleksne krize na področju migracij, po katerem policija pri obravnavi migrantov ne bi več uporabljala zakona o mednarodni zaščiti. Prav tako ne bi več veljale določbe mednarodne konvencije o statusu beguncev, katere podpisnica je tudi Slovenija. »Vlada je tako ponovno uzakonila določbe, ki bodo lahko začasno suspendirale ustavni red in mednarodne konvencije,« so v obrazložitvi poudarili predlagatelji.

Ob tem so spomnili, da 18. člen slovenske ustave prepoveduje izročanje oseb, ki jim grozi nečloveško ravnanje. Ob tem so spomnili na poročanje o fizičnem nasilju predstavnikov hrvaške in bosanske policije nad posamezniki.