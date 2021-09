Levica je predlog dopolnitve zakona o tujcih v obravnavo vložila s podporo 44 poslancev; podpise so prispevali tudi poslanci iz vrst LMŠ, SD, SAB, nepovezanih in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža. Opozicijske stranke so se s predlogom novele zavzemale za odpravo marca sprejete novele o tujcih, ki je kot pogoj za prebivanje tujega študenta v Sloveniji uvedla izkazovanje zadostnih finančnih sredstev v višini skoraj pet tisoč evrov. Koalicijske stranke pa so izrazile stališče, da bi predlog o dopolnitvi zakona o tujcih škodoval interesom Slovenije in njenih državljanov.

Opozicijske stranke menijo, da zaostritev pogojev študija pomeni neuspešno internacionalizacijo visokega študija in onemogoča nadaljevanje študija številnim, ki v Sloveniji že študirajo. Brez novih vpisov in potencialno visoko izobraženega kadra bo visokošolski sistem osiromašen. Gre za škodljiv in diskriminatoren zakon, na podlagi katerega bodo socialne razlike med študenti še večje, s tem pa je pravica do izobraževanja, kot ena temeljnih pravic, kršena. S predlogom dopolnitve zakona bi bilo tujim študentom omogočeno nadaljevanje študija in ponoven vpis, pod enakimi pogoji, kot so veljali prej. S predlagano novelo bi se izboljšali pogoji mobilizacije študentov in splošni pogoji za študij, saj bi skupni cilj moral biti privabljanje visokokvalificiranega kadra ter intelektualnega potenciala. Menijo, da bo sprememba zakona zmanjšala število tujih študentov na univerzah, tiste, ki že študirajo, pa spravila v težak socialni položaj.