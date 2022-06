Eno ključnih vodil ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar in celotnega vodstva ministrstva je zagotavljanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin za vse brez razlikovanja, so zapisali s sporočilu za javnost. Prav tako mora biti mednarodna zaščita omogočena vsakomur, ki je do nje upravičen.

Na ministrstvu že nastaja delovna skupina za migracije, katere prednostna naloga bo tudi priprava predlogov sprememb zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti. Ministrica se bo z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom v kratkem tudi sestala.

Zagovornik načela enakosti ocenjuje, da je zakon o mednarodni zaščiti v delu, ki ureja področje svetovalcev za begunce, diskriminatoren v delu, ki omogoča razrešitev svetovalcev v primerih, ko bi se izkazalo, da pristojnim niso posredovali podatkov o pravi identiteti prosilca, v kolikor z njimi razpolagajo. Zato ministrstvu za notranje zadeve priporoča spremembo ureditve.

Zagovornik namreč ocenjuje, da so prosilci, ki jih zastopa svetovalec, na slabšem v primerjavi s tistimi, ki imajo denar za odvetnika in jih zastopa slednji. V primeru zastopanja odvetnika je namreč prosilec zavarovan pred razkritjem njemu škodljivih podatkov pristojnim organom, saj odvetnika zavezuje dolžnost varovanja poklicne tajnosti. Tako so na slabšem tisti, ki nimajo sredstev za plačilo odvetniških storitev, ugotavlja.