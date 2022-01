Bo premier Boris Johnson po delni objavi poročila o spornih zabavah v času prepovedi druženja zaradi pandemije odstopil? Ne bo. Vsaj ne še. Sodeč po včerajšnjem agresivnem nastopu v parlamentu po objavi dela poročila visoke državne uradnice Sue Gray o štirih od šestnajstih zabav na sedežu vlade, ki jih je preiskovala, se bo Johnson oblasti oklepal do zadnjega, čeprav mu uhaja iz rok. Zavrnil je nov plaz pozivov k odstopu, potem ko mu je vodja laburistov Keir Starmer rekel, da je človek brez sramu, vodjo Škotske nacionalne stranke Iana Blackforda pa so nagnali iz parlamenta, ker ni hotel preklicati trditve, da je Johnson o zabavah lagal parlamentu.

»Žal mi je« Poročilo o zabavah, v katerem Johnson v doslej objavljenem delu ni imenovan, poudarja, da so bile zabave posledica »resnega pomanjkanja vodenja in presoje« na Downing Streetu 10, da so se tam med karantenami družili, čeprav se ne bi smeli, in pili preveč alkohola ter da je vse to »težko opravičiti«. Konservativna premierka, zdaj poslanka Theresa May, je Johnsonu očitala, da ali ni prebral ali ni razumel covidnih pravil lastne vlade, ali pa je mislil, da zanj in njegove pribočnike ne veljajo. Johnson je tudi njej, kot vsem drugim, dejal, naj počaka na izsledke kriminalistične preiskave dvanajstih dogodkov. To je premier v parlamentu ponovil neštetokrat, pa naj ga je k odstopu pozivala opozicija ali poslanci iz njegove konservativne stranke, s katerimi se je sestal sinoči po viharni razpravi v parlamentu. Ta se je začela s frazo »žal mi je«, nadaljevala pa s ponavljanjem, da bo takoj izboljšal delovanje Downing Streeta 10, in pozivanjem, naj počakajo na rezultate policijske preiskave. Doslej je pozival, naj počakajo na izid preiskave Sue Gray.

Tri najbolj sporne zabave Dvanajst strani dolgo samocenzurirano poročilo Sue Gray, ki zaradi policijske preiskave ni smela razkriti vsega, kar je ugotovila o šestnajstih zabavah (dobila je tudi več kot 300 fotografij, ki ostajajo nerazkrite), je posredno potrdilo, da policija preiskuje dvanajst zabav, ki da so kršila proticovidna pravila (štiri so bile menda dovolj skromne, da okoliščine ne zadoščajo za odprtje preiskave). Med temi dvanajstimi so posebej sporne tri. Prva je zabava 20. maja 2020, na katero je Johnsonov glavni tajnik vabil z besedami, naj udeleženci prinesejo pijačo s seboj. Johnson se je za to zabavo opravičil, rekoč, da je mislil, da je šlo za delovni sestanek. Druga je zabava 19. junija 2020, na kateri je bil, saj so jo priredili za njegov rojstni dan. Nov problem pa je zabava, ki naj bi jo med zadnjo karanteno priredila njegova žena Carrie 13. novembra 2020, na dan, ko je odpustil svojega glavnega svetovalca Dominica Cummingsa. Včeraj so ga v parlamentu večkrat vprašali, ali je bil na tej zabavi, pa je dejal, da ne bo komentiral nečesa, kar preiskuje policija.