Po vladnem predlogu naj bi vlada vsem zdravnikom ponudila dvig izhodiščnih plač za šest plačnih razredov oziroma za 24 odstotkov. Izjema so zdravniki pripravniki, ki so jim ponudili za 28 odstotkov višje plače.

Hkrati naj bi bila uvedena tudi nekatera nova delovna mesta. Uvedeno naj bi bilo tudi novo delovno mesto starejši zdravnik specialist, ki bi bil uvrščen v 63. plačni razred. To je šest razredov več od najvišjega plačnega razreda, ki ga zdravniki lahko dosežejo trenutno. Po nekaterih neuradnih informacijah naj bi vlada o dogovoru, doseženem v ponedeljek, morebiti lahko odločala že danes.

Dvig plačnega stropa za zdravnike in zobozdravnike sicer dopušča deseti interventni zakon. Ta v 48. členu določa, da zdravniki in zobozdravniki na delovnih mestih in v nazivih lahko dosežejo največ 63. plačni razred, kar pa je predvideno za obdobje do 31. decembra 2022.

Po prav tako neuradnih informacijah pa sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides vztraja, da se v dogovor zapiše izstop zdravnikov iz enotnega plačnega sistema, medtem ko drugi sindikati, ki so bili prisotni na pogajanjih, temu nasprotujejo.