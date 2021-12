DZ na današnji izredni seji obravnava predlog desetega protikoronskega zakona. Ob tem se je zjutraj pred ograjenim poslopjem parlamenta zbrala množica protestnikov, ki so opozarjali na že sprejete ukrepe v času epidemije in poudarili, da bo novi protikoronski zakon, če ga bo DZ danes potrdil, omogočal nadaljnje omejevanje človekovih pravic. Na protestu so zbrani podporniki gibanja Resni.ca, tam pa je tudi pobudnik dosedanjih protestov proti protikoronskim ukrepom Zoran Stevanović. Za Top News je povedal, da bi s protestom »pri poslancih radi ustvarili vtis, da veliko ljudi ne podpira interventnega zakona«. Zakonu protestniki po njegovih besedah med drugim nasprotujejo, ker se bojijo, da ustvarja podlago za uvedbo obveznega cepljenja.

Shod je sprva potekal mirno. Policisti so nato protestnike pozvali, naj zapustijo ograjeno območje Trga republike, nekateri protestniki pa pozivom niso sledili in se niso želeli umakniti z varovanega območja, zato je prišlo do prerivanja med policisti in delom protestnikov.

Pred poslopjem parlamenta je bilo ves čas prisotno večje število policistov. Pri varovanju poslopja parlamenta so sodelovale posebne policijske enote in policijska konjenica, opaziti pa je bilo tudi policijsko vozilo za videonadzor dogajanja, ki ga je policija že večkrat uporabila na protestnih shodih.

Del protestnikov se je nato sprehodil do ustavnega sodišča, kjer je ponovno prišlo do prerivanja nekaterih protestnikov s policisti. Nato so se udeleženci shoda po Celovški cesti odpravili do Prešernovega trga, kjer so se za krajši čas ustavili pred stavbo, v kateri se nahaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Ves čas poti po ulicah Ljubljane je protestnike spremljalo veliko število policistov.

Večji del protestnikov se je nato razšel, manjši del pa se je ponovno odpravil pred poslopje državnega zbora, kjer nadaljujejo z izražanjem svojega nasprotovanja novemu interventnemu zakonu. Kot je razvidno iz dogajanja, je policija tekom shoda pridržala več oseb.

V interventnem zakonu tudi uvrstitev zdravnikov v višje plačne razrede Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 je dopoldne poslancem predstavil finančni minister Andrej Šircelj. Med novostmi je izpostavil odškodninsko odgovornost za primere zapletov pri cepljenju proti covidu-19. »Čeprav je cepljenje najbolj varen in učinkovit preventivni ukrep v boju proti covidu-19, pa lahko v redkih primerih pride do resnih nezaželenih učinkov, zato se uvaja odškodninska odgovornost,« je pojasnil. Uvaja se tudi povračilo škode tistim, ki jim je škodo na zdravju povzročila uporaba zdravila proti covidu-19. Predvideno je podaljšanje nekaterih ukrepov, ki se sicer letos iztekajo. Neizrabljeni lanski dopust bo mogoče koristiti do 1. aprila 2022, tistega za leto 2021 pa do konca prihodnjega leta. Turistični boni iz lanskega junija bodo veljavni do konca junija 2022, do takrat bo država tudi še izplačevala po 500 evrov za vsakega novorojenega otroka. Na področju varovanja zdravja se med drugim podaljšujejo možnost prerazporejanja zdravstvenega kadra, financiranje telemedicinske obravnave ter možnost koriščenja treh dni odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika, na področju gospodarstva pa je Šircelj izpostavil nov ukrep kreditiranja podjetij preko Slovenskega podjetniškega sklada. Stroški hitrih testov se bodo delodajalcem krili iz proračuna, novost je tudi mesečni dodatek za pripadnike sil za zaščito in reševanje ter za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah. PKP10 prinaša tudi izplačilo novih enkratnih solidarnostnih dodatkov, med drugim upokojencem in kmetom. Upokojenci bodo dodatek prejeli v treh različnih višinah, ki pa so po oceni Mihe Kordiša (Levica) določene nepravično. »Ponovno so tukaj ukrepi za ljudi,« je o predlogu zakona dejal Marko Pogačnik (SDS). Spomnil je, da je DZ doslej sprejel že devet interventnih zakonov za omilitev in odpravo posledic covida-19 z ukrepi, ki so bili učinkoviti in uspešni. To po njegovih besedah dokazujejo številke o nadpovprečni gospodarski rasti med državami članicami EU ter eni najnižjih stopenj brezposelnosti.