DZ je zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 sprejel v ponedeljek. Državni svet se je danes odrekel možnosti izglasovanja odložilnega veta, poslanci pa so nato s 46 glasovi za in 19 proti odločili, da ga ni mogoče izpodbijati na referendumu. S tem se zagotavlja pravna podlaga, da bo mogoče zakon hitreje uveljaviti.

Vrednost ukrepov v novem protikoronskem zakonu je 280 milijonov evrov. Med drugim prinaša nove solidarnostne dodatke, odškodninsko odgovornost za primer zapletov pri cepljenju ali uporabi zdravila proti covidu-19, podaljšanje koriščenja turističnih bonov in neizrabljenega dopusta ter povračilo stroškov hitrih testov delodajalcem. Začasno tudi zvišuje zgornjo mejo uvrščanja zdravnikov in zobozdravnikov v plačne razrede.

Opozicija: Priboljški, klientelizem in podtaknjenci Proti sklepu, da na zakon ni mogoče razpisati referenduma, so glasovali poslanci LMŠ, SAB, SD, Levice in NP. »Vladna koalicija že spet jemlje državljanom pravico do referenduma,« je opozoril Boštjan Koražija (Levica). medtem ko je Vojko Starović (SAB) dejal, da gre za grobo zlorabo namena in pravne ureditve referenduma. »Koga se bojite?,« pa je vprašala Lidija Divjak Mirnik (LMŠ). Staroviću se sicer zdi kar nekaj rešitev iz zakona koristnih, med njimi je izpostavil solidarnostni dodatek za upokojence in podaljšanje veljavnosti turističnih bonov. A po drugi strani je v njem kar nekaj povsem neprimernih določb, je dejal in omenil možnost uvrščanja zdravnikov v višji plačni razred. »Vlada se za dimno zaveso covida-19 loteva zadev, ki za reševanje epidemije in zdravstvene krize niso ne nujne ne potrebne,« je dejal Starović. Dejan Židan (SD) je zakon opisal z besedami priboljški, klientelizem in podtaknjenci, Jani Möderndorfer (LMŠ) pa je dejal, da si vladajoča koalicija z njim kupuje volilne glasove. »Gre za darilni paket ljudem, misleč, da je nekaj najbolj normalnega, da se le deli,« je dejal.