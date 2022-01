Bi Rusija lahko Evropski uniji zaprla plinsko pipo?

Čeprav večina ekonomistov ne verjame, da bi Rusija lahko ustavila izvoz plina v EU, pa to, če bi prišlo do vojne v Ukrajini, ni povsem nemogoče. Po plinovodih iz Rusije sicer prihaja kar tretjina plina, ki ga porabi EU. Alternativa bi bil utekočinjeni plin iz ZDA, zalivskih držav in Afrike.