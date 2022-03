Invazija na Ukrajino je poudarila odvisnost EU od uvoza ruskega plina, ki je lani po plinovodih znašal približno 140 milijard kubičnih metrov, v obliki utekočinjenega zemeljskega plina pa še dodatnih 15 milijard kubičnih metrov. To je predstavljalo 45 odstotkov uvoza plina v unijo in skoraj 40 odstotkov njene porabe, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

IEA zdaj odsvetuje sklepanje novih pogodb z Rusijo glede oskrbe s plinom. Agencija ob tem priporoča, da se čim bolj poveča oskrba iz drugih virov, pospeši uporabo sončne, vetrne in jedrske energije ter izboljša energetsko učinkovitost gospodinjstev in podjetij.

»Nihče si ne dela več iluzij. Rusija uporablja svoje vire zemeljskega plina kot gospodarsko in politično orožje, kar kaže, da mora Evropa hitro ukrepati in se pripraviti na precejšnjo negotovost glede dobave ruskega plina prihodnjo zimo,« je v sporočilu za javnost opozoril izvršni direktor agencije Fatih Birol.

Agencija je obenem predstavila tudi bolj drastične ukrepe, v primeru potrebe po hitrejši omejitvi ruskega uvoza plina, vendar je priznala, da bi za to podnebna politika EU plačala visoko ceno. To bi namreč pomenilo prehod s plinskih elektrarn na premogovne ter uporabo nafte ali drugih goriv v plinskih elektrarnah. Na ta račun bi se po podatkih IEA uvoz ruskega plina zmanjšal na 80 milijard kubičnih metrov oziroma za več kot polovico.

Kot je zatrdila IEA, so njeni ukrepi v skladu z obstoječim načrtom za doseganje ničelnih emisij do leta 2050, ki že predvideva, da bo EU do leta 2030 odpravila uvoz ruskega plina. »Na kocki je potreba po pospešitvi boja proti podnebnim spremembam in, kot vidimo zdaj, kratkoročna energetska varnost evropske celine,« je dejala ministrica za ekološki prehod v Franciji, ki trenutno predseduje Svetu EU, Barbara Pompili . »Načrt v desetih točkah, ki ga je danes predlagala IEA, bo obogatil naše razmišljanje,« je dejala.

Zmanjšanje ruskega uvoza na ničlo bo za Evropo velik izziv

»Zmanjšanje odvisnosti od ruskega plina za EU ne bo preprosto in bo zahtevalo usklajena in trajna politična prizadevanja v več sektorjih,« so zapisali v poročilu. Zmanjšanje ruskega uvoza na ničlo tako za Evropo predstavlja velik izziv, od Moskve pa agencija pričakuje, da bo ohranila pretok plina zaradi lastne finančne stabilnosti.

Kar se tiče alternativnih virov dobave plina, ima EU plinovodne povezave z Norveško, Alžirijo in Azerbajdžanom, a so njihove zmogljivosti za povečanje proizvodnje omejene. Unija lahko utekočinjeni zemeljski plin uvozi tudi z ladjami, predvsem iz Katarja, Avstralije in Združenih držav, vendar je omejena z zmogljivostjo svojih pristanišč in rafinerij za pretvorbo utekočinjenega zemeljskega plina v uporaben plin, navaja AFP.

Evropska komisija bo po poročanju AFP prihodnji teden predstavila svoje načrte za zmanjšanje odvisnosti Evrope od ruskega plina.

Cene zemeljskega plina v Evropi od začetka ruske invazije Ukrajine močno nihajo. Za zemeljski plin z nizozemskega vozlišča TTF za dobavo v aprilu je bilo treba danes okoli 14. ure odšteti 165,14 evra za megavatno uro.